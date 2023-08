Una española va a un restaurante español en Australia: así valora la tortilla de patatas

La usuaria de Tik Tok Mar Nogue (@marrnogue), una española que vive en Australia, ha ido a un restaurante español del país oceánico y ha hecho una valoración sobre cómo son los productos típicos ahí.

Lo primero que piden es pan con tomate. Tras untar el pan y degustarlo acaba concluyendo que no le convence mucho, por lo que únicamente valora el plato con un seis sobre 10.

Lo siguiente que prueban son las patatas bravas. "Me sabe algo raro, no es algo que conozco, es como salsa de tomate picante, una especie de sofrito y el alioli es mayonesa", sentencia.

A continuación llega uno de los platos fuertes del restaurante: las croquetas de setas y queso. Esto sí que le gusta a la joven, ya que encima reconoce ser amante del queso.

"Creo que es alioli, lleva más mayonesa. Se ve crujiente, no se ve muy cremoso y huele muy bien a queso. Están muy crujientes por fuera y saben mucho a queso, que es queso manchego", sentencia, poniendo un nueve de diez.

Finalmente, acaba degustando la tortilla de patatas, que la valora con un siete de diez. "Para mi gusto se ve muy mazacote. No está mala, no es muy melosa porque está muy hecha, pero de sabor no está mala. Si estuviese menos hecha estaría mucho más buena", remata.