Una española revela cuál es su mayor shock cultural en Argentina: "He flipado"

La joven creadora de contenido española de TikTok Berta Candeal (@berta.candeal) ha publicado un vídeo de cómo está siendo su experiencia en Argentina y cuál ha sido su mayor shock cultural.

"Acabo de hacer mi primera compra en Buenos Aires, llevo 15 días, entré en mi piso esta semana y he tenido mi primer shock cultural. He tenido ansiedad en el supermercado, es todo normal, pero he tenido problemas", afirma.

La joven explica que se ha criado en Lanzarote y que siempre ha comprado en Mercadona: "Me sacas de ahí y me pierdo, pero ahora mismo he flipado. Entre que no conocía ninguna marca, el cómo estaba colocado, los formatos, etc, he flipado".

Por ejemplo, cuenta que hay muchos productos que están envasados con bolsas reutilizables o refills y que solo las venden en ese formato.

"Uno es el detergente y esto lo usan para todo. Yo que soy torpe, no entiendo qué hacéis con esto, cómo hago para calcular sin pasarme, me ha impactado no tener un dispensador o un medidor. La leche o el ketchup también son así", indica, apuntando que seguramente lo hacen porque es más barato a la hora de producirlo.

Sobre las marcas, indica que las ha comprado por intuición o por precio y pide ayuda para que le den los consejos. "Lo único que he comprado de España han sido un lata de mejillones que me encantan", muestra a la cámara.

Además, también ha tenido palabras para hablar del aceite de oliva: "Lo tienen puesto donde el vinagre, como un aliño especial, que vale unos 11 euros un bote pequeño y aquí cocinan con aceite de girasol, así que me voy a tener que acostumbrar".

Candeal, asimismo, narra otro problema que ha tenido: "Cuando he ido a pagar, como tengo que hacerlo con tarjeta española, me han dicho que necesito el pasaporte. He ido a buscarlo y cuando he vuelto me han comentado que solo necesitaban el número, que me lo tengo que aprender".

Por último, ha apuntado que en Argentina se lleva mucho comprar en carnicerías, fruterías, etc y al supermercado vas por el resto de cosas. "Aquí la gente no hace compras grandes, vas al día", remata.