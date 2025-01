Una española rompe algo en un AirBnB en Brasil y la respuesta del anfitrión es para enmarcar

La tuitera Ana Pérez (@Anacarolinatz) ha subido una publicación a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, contando la respuesta que ha recibido de su anfitrión de AirBnB en Brasil tras notificarle que le había roto algo de la casa.

"Hoy rompí algo en el AirBnB, se lo notifiqué al host y me dijo: 'Eso no es un problema porque es algo que se puede reparar. Lo importante es: ¿fuiste a la playa?'", ha relatado la usuaria.

Una inspiradora respuesta que no ha sorprendido solo a Ana, sino a toda la comunidad tuitera, quienes han hecho que esta inspiradora reflexión supere ya las 784.000 visualizaciones y los 47.000 me gustas.

"No sé qué decirles. Amo Brasil. Amo su gente. Amo sus playas. QUÉ PAIS. Y les regalo el reminder de: 'si se puede reparar, no es un problema'", ha añadido la tuitera, haciendo referencia a una de las frases que marcan la filosofía de vida de los brasileños.

"Desde que llegué no he parado de agradecer lo cálidos que son. Súper amables y felices todo el tiempo. ¿Y cómo no? Si toda la comida es tan rica, las playas hermosas y se tratan heerrrrmoso entre ellos y a los demás, sin distinción alguna", ha asegurado Ana.

"Lo que es tener las prioridades claras, los incentivos alineados y el corazón grande, grande"; "Se ganó sus 5 estrellas"; "Confirmo. Los brasileros son las personas mas amables y buenas, en especial con los extranjeros"; "Vida y playa, nada más se necesita, lo demás es etéreo", han comentado algunos tuiteros.