Una española sale del cine en Corea y flipa con lo que ocurre: muchos creen que en España, imposible

La usuaria de TikTok @laralandofficial ha mostrado su sorpresa por lo que ha visto en Corea del Sur al salir del cine, algo que muchos subrayan en los comentarios que sería impensable que pasase en España.

En su publicación, la usuaria explica que son las 23.30 y en el centro comercial han cerrado las tiendas. Una de ella, ha dejado parte de los productos que vende fuera.

"Las puedes coger, ver tocar, de todo. Las han dejado aquí, sin más, y no se las lleva nadie. No te preocupes que no se las lleva nadie", subraya.

Y señala otra cosa: la tienda está cerrada porque han apagado la luz, pero no hay ni puerta cerrada ni valla para impedir el paso al interior.

En los comentarios, una usuaria avisa: "En España la gente se llevaría hasta el mueble🤣". Otro apunta: "Claro. Hay cámaras por todos lados. Si en España las pusieran sucedería lo mismo".

Y la propia creadora del vídeo ha respondido a eso: "En este sitio en concreto hay las mismas cámaras o incluso vi menos que en cualquier centro comercial de España… 😅".