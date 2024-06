Una española va a este supermercado estadounidense y lo que ve la deja flipando

La creadora de contenido @aidainusa, que vive en Estados Unidos, ha publicado un vídeo en su perfil de TikTok en el que cuenta junto a su madre lo que han visto al ir a comprar a un supermercado Dollar Tree.

"Hemos visto que una señora mayor esté trabajando con una avanzada edad", afirma la madre, que se encuentra sentada en un sillón de su casa. "Tendría entre 80 ó 90 seguro", aclara.

"Creo que por lo menos una jubilación anticipada", añade la madre, mientras que la creadora de contenido matiza con un "o atrasada". Entonces sigue respondiendo a las preguntas de su hija y le pregunta si lo ha visto en España. "En España no pasa, no lo he visto nunca", responde.

Ahí es cuando tiene que contestar a si se mudaría a Estados Unidos: "No me mudaría a Estados Unidos para trabajar hasta los 90, yo quiero jubilarme a los 67, comprarme una caravana y viajar por el mundo".

"No me ha gustado, me ha dado pena", sentencia, rematando que si dicen que son el mejor país del mundo esto es "para que se lo hagan ver".