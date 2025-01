Una española que trabaja en Suiza limpiando casas cuenta por qué no lo haría en España

La tiktoker @anamarinalasso ha dedicado un vídeo en su perfil en la red social china a explicar por qué trabaja limpiando casas en Suiza y, sobre todo, por qué no haría el mismo trabajo en España.

Lo primero que ha dejado claro es que cobra 28 francos la hora, unos 30 euros: "Voy a explicar por qué soy feliz limpiando váteres en Suiza y no lo sería en España. El dinero es una de las razones principales pero no la única".

Ha contado que hay otros empleos "no cualificados" donde también podría trabajar, por ejemplo, de niñera o empleada de tienda. Y aunque no tiene nada malo de ser limpiadora ha explicado que para dedicarse a sus proyectos necesita dinero y tiempo y ese trabajo se lo permite.

"Si yo un día no quiero ir a trabajar no voy y puedo dedicarme a mis proyectos y a mis cosas. No os preocupéis por mi, estoy feliz limpiando, estoy donde quiero estar. Soy consciente que necesito un trabajo para ser un independiente y estar más tranquila y, por cierto, la limpieza es una profesión igual de digna que cualquier otra", ha zanjado.