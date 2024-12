Una española que vive en Suiza cuenta cuánto vale perder las llaves de casa: mejor no jugársela

La creadora de contenido Ana (@anamarinalasso), una española que vive en Suiza, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuánto dinero le cuesta en el país perder las llaves de casa.

"Mis llaves de casa en Suiza valen 900 francos. Valen esto porque es una llave maestra, la típica llave que abre todas las puertas: el portal, el garaje, el buzón, mi casa obviamente... lo abre todo", ha relatado la española.

"No es que una llave maestra valga 900 euros, pero aquí en Suiza sí que tienes que pagarlo porque si pierdes las llaves se entiende que tú estás poniendo en peligro tanto tu casa, tu seguridad, como la seguridad de tus vecinos", ha comentado la tiktoker.

Según ha explicado Ana, como la llave es maestra y abre también las zonas comunes, es un requisito obligatorio cambiar absolutamente todas las cerraduras y llaves por seguridad, algo que corre a cuenta de la persona que las ha extraviado.

"Esto lo sé de primera mano porque hace un mes perdí mis llaves, que he estado un mes sin encontrarlas. Ayer cuando aparecieron no sabéis el alivio que me dio, porque es que de verdad que tenía que pagar 900 francos", ha contado la tiktoker.

"En Suiza todas las llaves están codificadas. Todas vienen con un número y gracias a eso una persona puede encontrar tu casa", ha esclarecido la creadora de contenido en el vídeo.

"Estos números están también por seguridad, puesto que si tú pierdes tus llaves tienes un montón de puntos en la ciudad como los objetos perdidos del tren, la Policía... donde si encuentran tus llaves te las mandan directamente a tu casa", ha proseguido Ana.

"Eso de hecho es bastante común. Como las llaves van con código si alguien las encuentra llama a la Policía o las lleva a algún punto de objetos perdidos y te las devuelven sin problema", ha asegurado la española.

"Pero el caso es que sí, tienes que pagar todo ese pastizal si pierdes las llaves así que te recomiendo que hagas como yo y te compres un AirTag, la cosa esa que localiza las cosas. Eso es lo que voy a hacer yo porque paso de rollos", ha concluido la tiktoker.