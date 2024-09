Una española se va a vivir a Alemania y a los cuatro días flipa por la carta en español que le llega

La usuaria de TikTok @keepbuildinggg, española que se acaba de ir a vivir a Alemania, ha compartido su sorpresa por las cartas que ha recibido a los cuatro días de instalarse en ese país.

"Llevo en Alemania cuatro días y ya me ha llegado el correo. Literal, no me ha dado tiempo ni a poner el nombre en el buzón y ya me ha llegado. Y una carta, sino tres cartas", celebra.

"La primera es para el número de la seguridad social, pero es que lo flipante ¡es que me la han mandado en español! ¿Puede decirme alguien si España hace esto? Si España se lo manda a los alemanes en alemán. Necesito saberlo, por favor", pide.

"Esa carta me la han enviado repetida, por algún motivo, y luego la tercera. Lo más raro de esta es que viene en un sobre dentro del sobre. Ya no es que yo haya recibido correo, es que yo tengo que enviar correo. Lo he traducido y pone que tengo que enviar una foto y un formulario porque van a hacer una tarjeta sanitaria electrónica que es a prueba de olvido y contra abusos", explica.

En los comentarios, un usuario señala: "Yo he tenido que hacer papeleo de la pensión de viudedad de mi padre hacia mi madre porque trabajó en Alemania y solo un formulario de todo el papeleo venia en español+ingles+alemán. Resto alemán".

"Caray qué eficiente. Dudo mucho que en España lo manden en otro idioma. Tuve que pedir un documento para exportar el paro a Dinamarca y me lo dieron en español, ni siquiera en inglés", señala otro.