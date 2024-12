Una especialista en RRHH pregunta por qué los candidatos no se presentan a las entrevistas y se arma el debate

La especialista en Recursos Humanos, Lucía García (@luuciagarciatamarit), que ayuda a los hosteleros a encontrar "personal comprometido", ha lanzado una pregunta al aire, pero que va directa contra los candidatos: "¿Por qué no os presentáis a las entrevistas?".

"Sois vosotros los que estáis buscando trabajo, ¿no? Tenéis que pasar por la entrevista", ha advertido al principio del vídeo, que ha alcanzado casi 50.000 visualizaciones y más de 600 'me gusta' (y subiendo).

Ha destacado que hay falta de información o de desconocimiento "brutal" al percatarse de las muchas quejas de la gente sobre que hay demasiadas entrevistas en los procesos de selección. "¿No os dais cuenta de por qué crean procesos de selección más largos? Para minimizar el riesgo de una mala contratación", ha explicado.

Ha razonado que en caso de toparse con una "mala contratación" supone una pérdida "brutal" de dinero a la empresa. "La empresa se mide por números y punto pelota, el proceso de selección es el reflejo de cómo es la empresa por dentro", ha añadido.

Ha dado una frase clave para dar a entender que estos procesos también son importantes para los candidatos: "Que os hagan dos o tres entrevistas para un puesto a vosotros también os hace ver un poco más por dentro de la empresa antes de tomar la decisión de empezar a trabajar así. Es por vosotros... O debería de serlo, técnicamente".

La pregunta del principio ha generado cierto debate en los comentarios con muchos puntos de vista. Entre los más de 300, el más destacado ha sido el de Héctor Roche: "Por el mismo motivo que vosotros ni avisáis cuando no estás seleccionado ni dais el motivo. Así de sencillo".

"Cansada de que me tengan un mes de entrevistas y no me digan todas las condiciones hasta el último momento", ha respondido la usuaria Galea Sierra. "Igual que vosotros seleccionáis, nosotros también", ha respondido la usuaria @elisabethbennet8.