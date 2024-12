Una estadounidense da una respuesta de 10 a los españoles que la critican por cómo habla castellano

La popular usuaria de TikTok @raquelannee, estadounidense que vive en España, ha dado una demoledora respuesta a todos aquellos españoles que se meten con ella porque consideran que no habla español perfectamente.

"Un comentario que he recibido varias veces en mis vídeos, no sé si es la misma persona o varias personas. Llevo seis años viviendo aquí, en España, cuando llegué no sabía nada de español, pero cero, cerísimo español, y los primeros dos años aquí tampoco mucho", empieza explicando.

Eso era así, según señala, porque nadie le "contestaba en español" cuando lo intentaba y, además, "enseñaba inglés en el cole, hacía clases particulares, estaba todo el día hablando en inglés".

"Hasta la pandemia cuando vine con mi novio y su familia y ahí es cuando aprendí español. Pero esta persona comenta en mis vídeos: 'Es vergonzoso que no sabes usar el subjuntivo, deberíamos ir mejorando eso porque llevas seis años aquí y ya es hora de usar bien el subjuntivo...", lamenta.

"Una cosa: el subjuntivo es mi mayor enemigo. Hay guiris que no hablan ni una palabra de español y llevan 40 años en España. Entonces, ¿tú? Mi frase favorita es de locos, así que me he integrado bastante, ¿vale?", subraya.