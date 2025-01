Una estadounidense, descolocada al ver lo que le han puesto de desayuno en un hospital de Madrid

La usuaria de TikTok @lavidakayla, estadounidense que vive en España, ha celebrado el buen trato que le han dado al estar ingresada en un hospital de la Comunidad de Madrid y ha mostrado su sorpresa por lo que le pusieron de desayuno.

"Aquí me tratan muy bien. En general, ¡no ha sido una mala experiencia! Soy muy afortunada y estoy muy agradecida, aunque mis pulmones no son los más afortunados", señala antes de mostrar lo que come "en un día en un hospital en España".

"Me sirvieron café con estos dulces y unas galletas. Para ser sincera, no comí nada más que las galletas, ni siquiera tomé el café. Simplemente no parecía que fuera bueno para mí y mi curación", admite.

Luego enseña la comida, donde destaca un cartel en el que se señala: "¡Dieta para que disfrute de la comida!".

"Ponen la cena y la comida en estas bandejas gigantescas que tienes que abrir tú por tu cuenta", explica antes de describir la comida: "Comí un poco de brócoli con pimiento rojo y luego tienen esta cosa de cerdo y patatas, pero no como mucho cerdo, y luego la manzana más increíble".

"Luego repartieron un bocadillo antes de la cena, que eran dos paquetes de galletas, un poco de zumo y yogur", señala. Y lamenta que en la cena no comió la sopa de zanahoria porque no le gustaba y que le pusieron también pollo con cuscús.