Una experta apunta estas frases que NO debes decir en una entrevista de trabajo

La creadora de contenido Andrea, conocida en TikTok como @reclutandovoy y que tiene casi 100.000 seguidores en esta red social, ha publicado un vídeo en el que da varios consejos sobre cómo afrontar una entrevista de trabajo y qué frases es conveniente no decir.

"Estas son frases que arruinan entrevistas de trabajo y todo el mundo las hemos dicho más de una vez", asegura la experta, que enumera varias que se dicen y propone una alternativa mejor.

La primera es "soy muy perfeccionista", que dice que hay que sustituirla con otra que es la de "me esfuerzo por entregar trabajo de alta calidad pero estoy aprendiendo a priorizar".

"No tengo experiencia suficiente", prosigue. Para esta, Andrea propone la siguiente opción: "Mejor di 'no tengo experiencia directa en esa función pero tengo experiencia blablablaba'".

Si te dicen en la entrevista de trabajo que te van a pagar cinco euros la hora, no puedes contestar con un "está bien". Es mejor reaccionar con un "es un rango salarial acorde a tu experiencia, conocimientos y al mercado".

Por último, no puedes decir "me despidieron pero no fue mi culpa" porque es mejor apunta que es mejor idea decir "fue una oportunidad para reflexionar y mejorar en aspectos claves del sector".