Una experta responde por fin: esta es la mejor forma de dividir la cuenta en un restaurante

A todo el mundo le ha pasado alguna vez: va a un restaurante con familia y con amigos. Llega la hora de pagar, alguien pide la cuenta... ¿y qué se hace? ¿Quién debe pagar? ¿Cómo se debe dividir el importe total?

Shubha Marta Rabolli, profesora y vicepresidenta de la Academia Italiana de Etiqueta, ha dado algunas respuestas en la revista La Cucina Italiana, donde asegura que "es bueno saber que hay una regla general: quien invita tiende a pagar, ya sea una mujer, un hombre, una persona mayor o un joven".

A partir de ahí, hay muchos casos particulares. En el caso de una cena en pareja, dice la especialista, "hasta ahora creíamos que sólo los hombres tenían que pagar, por una cuestión cultural histórica", pero ahora mismo eso ya no es así: "El invitado disfruta de la cena pagada por el invitante, independientemente del sexo. En definitiva, incluso en la cena de pareja más clásica se siguen los principios de la regla general".

En el caso de personas mayores, Rabolli dice que "es uno de esos casos en los que la elección de quién paga la cuenta está ligada al sentido común: si fuimos nosotros los que invitamos, pero los mayores quieren pagar la cuenta, es mejor no resistirse y dejar que lo hagan ellos. Por una cuestión de educación y respeto hacia ellos".

Lo más complicado llega cuando la comida o la cena es de varios amigos. Pueden ocurrir cosas como que haya alguien en la mesa que no bebe alcohol y los demás sí. La experta responde: "Aquí también se necesita sentido común: cualquiera que haya bebido debe correr con el coste del alcohol. No existe una forma directa pero elegante de señalar a los demás que no se desea pagar si no se ha bebido. Más bien, sobre todo si se trata de una suma considerable, el consejo es hacérselo saber a la persona más cercana del grupo para que ella a su vez lo comunique a los demás".

Lo mismo ocurre sin alguien no puede comer casi nada por alergias o intolerancias: "Lo correcto sería que cada uno pagara lo suyo, pero es aún más correcto elegir lugares donde haya platos aptos para todos".