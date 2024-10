Una francesa avisa de lo que NO hay que hacer nunca para ligar con ellos

La creadora de contenido Sissi (@sissi_francesa), una chica francesa que ha vivido un tiempo en Latinoamérica y que domina el español, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok avisando de lo que no hay que hacer si quieres ligar con una persona francesa.

En este sentido, ha asegurado que esto es "lo que no tienes que decir jamás a un francés" y ha apuntando que es algo que le dejó absolutamente desubicada cuando lo escuchó por primera vez.

"Si te gusta una francesa o un francés hay una cosa que no tienes que decir, y que es muy común en Latinoamérica pero, por favor, no lo hagas", ha alertado la tiktoker, asegurando que esto será una manera totalmente contraproducente de ligarse a la persona.

"No digas nunca 'papi' o 'mami', porque en francés significa abuelo y abuela, y no hay ningún otro sentido, así que cuando me dicen 'mami' pienso en mi abuela...", ha confesado la usuaria.

Por su parte, en la sección de comentarios han puntualizado que esto no es algo que se use en toda Latinoamérica: "En Argentina es bastante turbio decirle mami o papi a tu novio o novia".