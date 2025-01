Una francesa dice lo que más le gusta de España: muchos le dan la razón

La joven francesa y usuaria de TikTok Wendy (@_pazyflores) lleva dos años y medio viviendo en Málaga y ha querido contar en un vídeo tres cosas que le gustan más de España que de Francia, revelando lo que más le ha encantado de todo.

Lo primero que ha mencionado ha sido el tiempo y el clima y, antes de mencionar lo mejor, no ha dejado escapar la oportunidad de hablar sobre el ritmo de vida.

"La gente siempre está fuera, se cena mucho más tarde, este estilo de vida hace que se viva fuera mucho más y mucho más tarde que en Francia", ha expresado. Para terminar, dejando lo mejor al final, ha revelado que es la propia gente.

"Me encantan los españoles, aunque no sé si me encantan los españoles o los malagueños, pero de todas formas, aquí lo que me encanta es la gente", ha rematado la francesa, poniendo en valor estos tres aspectos.

Algunos usuarios extranjeros que también han vivido en España han reafirmado en sus palabras. "Yo llevo casi siete años aquí y puedo confirmar que los malagueños son lo mejor de lo mejor", ha respondido el usuario @yurifully.