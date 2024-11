Una gobernanta da estas correcciones en la habitación de un hotel y las respuestas salta en tromba  

La gobernanta y creadora de contenido conocida en TikTok como @diariodeunagober trabaja supervisando las habitaciones que las camareras de piso ordenan y limpian en un bloque de departamentos. Sus correcciones han hecho saltar las respuestas en tromba por un motivo común.

"A ver, chicas, os ruego por favor que no os inventéis nada de cómo es la colocación, aquí ya está todo inventado, el teléfono va pegado a la cama, a la derecha de la cama. El QR y el bloc de notas, justo debajo con el boli cruzado para que se vea lo de 'H101", ha explicado al principio del vídeo.

Por otro lado, también ha comentado que la cama tiene que estar centrada. "Las almohadas, bien rectas. La línea de la colcha es en horizontal", ha añadido. También ha llamado la atención por la colocación de las cafeteras y por la limpieza en general de la habitación.

"Las puertas se limpian diariamente, al igual que los armarios. Ese pico no es el reglamentario, no es el que tiene que llevar el hotel, es en rector y mejor, por supuesto. Los faldones tienen que estar bien colocados", ha seguido afirmado. Sus últimas palabras son las que han molestado a muchos usuarios: "Creo que no es difícil lo que os estamos pidiendo y para nosotras en supervisión nos está suponiendo un esfuerzo muy grande".