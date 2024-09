Una hostelera de 'Pesadilla en la cocina', harta, manda un claro mensaje: "Es horroroso"

Helena, conocida en TikTok como Mami de tres, participó hace años en Pesadilla en la cocina, el exitoso programa de Alberto Chicote que este martes arranca su novena temporada, y ha mandado un claro mensaje a Mega, canal donde se emiten las reposiciones del espacio culinario.

"Esto es una mención, un llamamiento, reunión con el director de programación de Mega. No puede ser que siempre esté en antena cada semana", ha lamentado sobre las repeticiones del fin de semana.

Y ha añadido sobre que siempre salga su episodio: "Es horroroso. Otra vez Pesadilla en la cocina. Hay que cambiar título, ya no es Pesadilla en la cocina con Chicote, es Pesadilla en la Cocina en el Don Pollo".

Después de lamentar que 24/7 se esté emitiendo su programa ha contado que ya no tiene el restaurante: "Éramos tres socios. Luegos nos quedamos dos y por último se quedó el último socio.

También ha respondido a la pregunta del millón. No, no cobra por las reposiciones: "De verdad. No, no me pagan por cada vez que sale. Si me pagaran tendría una casa en Los Hamptons".