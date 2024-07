Una hostelera pide que no se haga esto en los bares: dice que "está feo"

La hostelera detrás de la cuenta de TikTok @anabelmorenoruiz3 ha querido contar en su perfil lo que ha vivido con un cliente para dejar claro que es una de las cosas "más feas" que se pueden hacer: pedirle a la camarera que te compre tabaco.

"Una de las cosas más feas que podéis hacer como clientes, que no es la primera vez que me pasa, que hacía mucho que no me pasaba y me ha pasado hoy para que no lo hagáis, que está feo", ha empezado contando.

Ha explicado que ha llegado "un caballero" que además era cliente habitual y le ha pedido si le puede hacer un favor. Para hacerle el favor le ha plantado seis euros en la mano y le ha pedido que le compre un paquete de Camel.

"Por suerte tenemos bastante trabajo, tengo bastantes mesas, y como había cogido ya el billete en la mano, y a veces soy tonta, me he quedado con la esa de ufff, y le ha sacado el paquete con muy mala cara, ha añadido.

Como conclusión ha dicho que "está muy feo": "Levanta los huevos de la silla, vas y te sacas el tabaco, que yo estoy trabajando y no soy estanquera, tengo una máquina de tabaco para dar servicio".