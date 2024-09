Una imagen de las piernas de Enric Mas antes de la etapa reina de la vuelta genera estupefacción

La extrema dureza de la Vuelta a España 2024 está dejando todo tipo de imágenes entre los ciclistas, tanto antes como después de las etapas, evidenciando el gran esfuerzo al que están siendo sometidos cuando se ha cumplido en la tarde de este domingo la 15ª etapa entre Valgrande-Pajares, con llegada al Cuitu Negru.

El vencedor de la etapa, tras un increíble final, ha sido el español Pablo Castrillo, que con esta victoria consigue su segundo triunfo en esta edición de La Vuelta a España. Sin embargo, ha habido una imagen que ha dejado a todo el mundo boquiabierto.

La instantánea, compartida por la cuenta oficial de La Vuelta a España, no era otra que la de las piernas de Enric Mas antes de que diera comienzo esta 15ª etapa con final en alto, por lo que todo el mundo puede imaginar cómo habrán acabado sus piernas tras otro titánico esfuerzo subido a su bici.

El ciclista de Movistar Team está siendo uno de los grandes protagonistas de esta edición, ya que, tras la etapa de este domingo, se ubica en tercera posición a 2:23 del liderato que ostenta todavía el australiano O'Connor.

Pero sin duda, una de las imágenes del día, con permiso de Castrillo, ha sido la de las piernas de Mas, concretamente la de su pierna izquierda, en la que sus venas lucían visiblemente hinchadas, fruto del esfuerzo realizado durante tantos días.

Comentarios de todo tipo han inundado la publicación de La Vuelta: "Eso es verdaderamente preocupante", "eso no es normal, tiene problemas vasculares" o "no me reiría de eso", han sido algunas de las respuestas de numerosos usuarios que se han quedado realmente sorprendidos ante la imagen.