Una influencer cuenta lo que ha pasado en una playa secreta de Hawái por la masificación turística

La creadora de contenido Sandra (@aquisandrax), una española que vive en Hawái, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok en el que explica qué es lo que ha pasado en una playa secreta de la isla debido a la masificación turística.

"Esta solía ser mi playa secreta y también mi playa favorita en Hawái y ahora se ha convertido en el claro ejemplo de por qué no os pongo la localización de los sitios a donde voy y por qué la gente que vive en sitios turísticos acaba odiando a los turistas", ha comenzado la influencer.

En el vídeo, grabado en una playa paradisíaca de Hawái, el cual ha alcanzado ya los 10,2 millones de visualizaciones y los 1,1 millones de me gustas, Sandra ha criticado las nocivas consecuencias que ha tenido el turismo para este paraje natural.

"Han tenido que poner hasta a una chica que trabaja aquí", ha comentado la creadora de contenido, quien ha añadido que la trabajadora le ha explicado que antes venían solo cinco personas al día y ahora llegan a venir a la playa hasta 60.

¿El motivo? Que alguien de la zona que se abrió un Airbnb y empezó a cobrar 150 dólares por traerte a esta playa secreta y, uno de esos turistas que trajo, publicó la localización en Google.

"Antes no salía en los mapas y en todo el cómo llegar aquí, solo la gente que vivía por aquí sabía cómo llegar. Sigue siendo preciosa, pero ahora en lugar de haber cientos de tortugas que había antes, hay como 20", ha censurado la tiktoker.

Además, ha puntualizado que, debido a la presencia humana, las tortugas están todas en una pequeña y retirada parte de la playa, y no en la arena como estaban antes, ya que los animales acudían a ese lugar para descansar y "porque no venían humanos".

Asimismo, la influencer ha criticado que "los turistas no saben cómo respetar a las tortugas". "Estoy tan triste de que ahora ya no sea una playa secreta que entiendo por qué los hawaianos, algunos, no quieren que sigan viniendo turistas... ¡porque es que el turismo se lo carga todo!", ha exclamado la influencer.

"Muchas veces al dedicarme a hacer vídeos la gente se ha enfadado conmigo por no deciros dónde están los sitios o cómo llegar, pero yo nunca quiero ser la razón o la culpable de masificar un sitio como este, que es secreto y sagrado", ha relatado Sandra.

"Yo no me voy a sentir culpable nunca de masificar un sitio como este. Así que chicos, respetad y no pongáis esas localizaciones de todo en internet, que no todo está hecho para que se masifique", ha concluído.