Una influencer vasca cuenta lo que le ha pasado en la gasolinera: dice que no es normal en el País Vasco

La influencer Susana Arcocha, con más de medio millón de seguidores sólo en Instagram, ha compartido una curiosa vivencia en una gasolinera del País Vasco con un motorista de ojos azules.

Ha contado que fue a una gasolinera y que allí vio a un hombre de ojos azules "con una mandíbula masculina". Después de intercambiar varias miradas él le dijo que si se subía en la moto y se iban de paseo.

"Estaba yo esperando fuera de mi coche y de repente aparece una moto gigante. 'Qué moto más impresionante', pienso. Y me quedo mirando al hombre que está en la moto: veo unos ojos azules y yo... '¡Qué guapo!' Y de repente se quita el casco y, veo una mandíbula masculina y yo ya me quedo así como...", ha relatado entre risas.

Ella, sorprendida, no supo que responder porque "es que aquí, en el País Vasco, es muy raro que alguien te entre". El motorista le dijo después que le buscaba un casco rápido pero no supo reaccionar.

"Otra vez... Es lo único que me ha salido muy bien, Susana. Desarrollo personal, cursos, alto valor para esto", ha añadido de nuevo en tono de humor. Pero la cosa no ha quedado ahí.

Después ha pasado otro "chico guapísimo" en un BMW: "Me he quedado pensando: 'Llevo aquí cinco minutos y ya me ha entrado un hombre'. Y luego he visto a otro chico guapísimo que se ha montado en un BMW maravilloso, en este color gris nardo. Y he pensado: 'Creo que me conviene venir aquí más a menudo'".