Una joven australiana muestra su enfado tras perder su vuelo por culpa de Puigdemont: "Estoy furiosa"

Una joven australiana, @belsgrace en Tiktok, ha mostrado su enfado públicamente tras contar lo que le ha pasado mientras se dirigía a su vuelo en el aeropuerto de Barcelona y el plan de los Mossos d'Esquadra para encontrar a Carles Puigdemont paralizó la ciudad.

"He perdido mi vuelo. Literalmente te odio. En realidad, todo se reduce a este tipo (Puigdemont) al que perseguía la policía hoy. Este tipo huyó de España hace 7 años para evitar que lo arrestaran, de repente regresó y la policía cerró Barcelona para perseguirlo", ha relatado.

La usuaria de TikTok ha explicado que ella nunca había visto "un tráfico como ese" mientras trataba de llegar al Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat para no perder su vuelo.

"Sólo tenía que viajar en el autobús, de camino al aeropuerto, completamente a tiempo. Lo que se suponía que sería un viaje en autobús de 40 minutos se convirtió en dos horas y llegué allí solo una hora antes de mi vuelo", ha contado.

Tras ello, la joven australiana ha explicado que tuvo que esperar 40 minutos en la fila y cuando llegó al mostrador "me dijeron que no me dejaban entrar". "Me dijeron que como había perdido mi primer vuelo, me cancelaban el resto. 3.000 dólares. Estoy furiosa", ha reconocido.