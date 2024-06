Una joven da este discurso sobre la lucha contra la "plaga" de polillas: representa a muchos

La usuaria de TiKTok @lidiasanse ya no puede más y dice basta. Ha hablado abiertamente de la "plaga" de polillas que está hastiando a mucha gente y Lidia es una de ella.

"No puedo más, ¿alguien puede explicarme por qué hay una plaga de polillas que son como dinosaurios? No sé si pasa en más ciudades, pero en este último mes en Salamanca no paran de entrar", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con más de 101.000 visualizaciones y casi 5.000 'me gusta'.

Ha explicado que son las típicas que se ven en los armarios de la ropa, pero estas parecen que te van a "abrazar con las alas". "Me he encontrado una y dije que le iba a dar un escobazo, ¿y qué pasó? Que no era una, sino que eran dos, eran ENORMES", ha contado.

"No puedo vivir con eso en casa, sabiendo que está merodeando porque no me apetece despertarme con una, la estuve aprisionando con la escoba y seguía viva, han aprendido a hacer apnea", ha rematado.

Han sido más de 100 comentarios de los usuarios, muchos han apuntado que en Madrid también está pasando. "Son gigantes y están en todas partes", ha aportado la usuaria @cucu_nat.