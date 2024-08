Una madre responde de forma más clara imposible a esta propuesta para buscar un futuro laboral

Una madre de dos hijos ha respondido de forma más clara imposible en el programa laSexta Xplica cuando han planteado la opción de marcharse del lugar en el que uno vive en busca de un futuro laboral mejor.

"¿Y qué haces con los niños? ¿Quién te ayuda a cuidarlos? ¿Cuando se ponen malos quién se queda con ellos cuando tú te tienes que ir a trabajar?", ha preguntado Sara Torrijos

"Si yo me lo he planteado muchas veces, y ya no el vivir en Madrid, sino irme a Cuenca o a Guadalajara a vivir, pero es que tampoco sale rentable. Es que mueves y trasladas todo y al final te vas a kilómetros de tu familia, te vas lejos de tu gente", ha explicado.

A continuación ha señalado que "luego, o te tiras todas las semanas, o todos los fines de semana, viniendo a ver a tu familia, a tus amigos, a tu gente, pues lo que te estás ahorrando te lo estás gastando".

"El problema aquí es que al final los de arriba están en su puto yate y los de abajo estamos en la puta mierda", ha sentenciado. "Y es así", ha añadido rotunda, lo que ha arrancado un aplauso en el plató.