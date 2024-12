Una maestra da la lección del día a los profesores que no califican con un 10 porque "nadie es perfecto"

Female teacher is marking exam papers in classroom

En la profesión de docente, dentro de las normas generales del centro y departamento al que uno pertenece, cada uno tiene sus propios principios y sistemas para con sus alumnos, algunos siendo muy seguidos y otros siendo más cuestionados incluso por los propios profesores.

Ha sido el caso de la maestra y conocida usuaria de la red social X (antes Twitter) @MaestritaM, que ha dejado la lección del día a aquellos profesores que, cuando tienen la oportunidad de redondear una nota al 10, siendo el alumno merecedor de este, no lo hacen porque "el 10 es la perfección y nadie es perfecto".

"Si un alumno merece un 10 y tú no se lo pones porque 'el 10 es la perfección y no hay nadie perfecto', o porque 'estamos en el primer trimestre y si te doy el 10 no te vas a esforzar en los siguientes', terminas por desmotivar y restarle valor a quien es excelente y se esfuerza", ha escrito en el tuit la maestra, alcanzando casi el medio millón de visualizaciones y la abrumadora cifra de 34.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

Ha aclarado, para evitar malentendidos en sus palabras, que está "como el culo de mal tanto regalar nota a quien no se la merece como restarle a quien sí". Su pequeño discurso ha generado cientos de comentarios, tanto de compañeros de profesión como otros usuarios.

Una respuesta que la propia profesora ha certificado son las palabras del usuario @LlanasIván, ingeniero informático, que ha razonado lo siguiente: "No creo que 10 sea la perfección, sino un 'todo correcto', lo cual es perfectamente posible, solo hay que responder completa y correctamente a todas las preguntas o cuestiones".

Hay casos y casos, como el que vio recientemente la usuaria @Lolaacostaf: "Ayer vi un 9,9 en biología de 2º de Bachillerato. Un absurdo". Aunque parezca algo banal, para alguien que tiene que acceder a la universidad, una décima puede cambiarlo todo, tal y como refuta @MaestritaM: "¡Madre mía! Con lo difícil que está acceder a una carrera por culpa del corte, ya son ganas de complicarle la vida por 0,1".