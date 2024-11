Una mexicana descubre a qué huelen todos los hombres de Madrid

La creadora de contenido Luisa (@luisaferss11) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok desvelando un misterio en el que no podía dejar de pensar: a qué huelen todos los hombres de Madrid.

"Tenemos que hablar del olor de Madrid, específicamente del perfume que más he olido desde que llegué a vivir a Madrid hace un año", ha comenzado la creadora de contenido el vídeo, el cual ha alcanzado ya las 635.000 visualizaciones y los 43.000 me gustas.

"Me bajé del avión y el primer perfume que olí fue ese. Luego pedí y el repartidor traía ese perfume. Me ha tocado que el Uber Eats traiga ese perfume. Hoy iba caminando por una escuela y un papá traía ese perfume. Y me pongo en la fila del super, alguien trae ese perfume. Estoy en el gimnasio, alguien dejó la estela por todo el gym. O sea, de verdad, está cañón lo mucho que usan ese aroma", ha comentado la tiktoker.

"Y como alguien que trae un radar incluido en la nariz, a mí me picaba muchísimo. Yo decía, ¿qué perfume es este? Primero pensé que era el Citron Noir de Hermes porque se parece, pero no me hacía match", ha proseguido la influencer, intentando descubrir el misterio.

"La gente me empezó a decir que es el One Million, el Sauvage de Dior o el Blue de Chanel. Pero entonces entré al Mercadona y el policía olía a ese perfume. Y dije, bueno, ya, quítate la pena, necesitamos resolver este misterio", ha confesado Luisa.

Y, tras preguntarle al guardia de seguridad, la tiktoker dio con la respuesta: "Me llevó al pasillo y sí señor... Boralea de Mercadona. El perfume de España: Boralea Shine for Him. A esto huelen las calles de Madrid".

"Está inspirado en el Erba Pura de Xerjoff, lo cual me hace todo el sentido porque sí huele muy caro este aroma. Que, por cierto, era el último que quedaba, evidentemente. Ya vi videos en TikTok diciendo que todo el mundo está enamorado de él", ha explicado la influencer.

"Entiendo que tengan encantados a todos porque es un aroma súper atractivo. Es un aroma como delicioso pero como también comestible, porque tiene piña. Y alguien puso que todo Barcelona también olía a eso", ha concluido Luisa.

"¡¡¡Es cierto!!! Lo olía en la calle y SABÍA que era Erba pura pero era imposible que media población lo tuviera… ahora todo tiene sentido"; "El perfume favorito en Madrid cuesta 11 euros"; "¡Yo pensaba que todo el mundo usaba el mismo suavizante de la ropa! Misterio resuelto", han comentado algunos usuarios.