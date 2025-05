Una española explica el verdadero motivo por el que tanta gente se va a vivir a Bali

La creadora de contenido y modelo @clautorrego4, una española que está actualmente viviendo en Bali, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok explica "el verdadero motivo" por el que tanta gente se va a vivir allí.

"Voy a ser sincera y os voy a explicar por qué se viene tanta gente a vivir a Bali. Básicamente, si teníamos 15 años y teníamos tres meses de verano", ha comenzado reflexionando la española.

"Pues eso es lo que es Bali, al menos la zona en la que yo estoy, que es Uluwatu, pero teniendo 25 años y trabajando. Aquí la gente compagina su trabajo con vivir como en verano, un poco como un campamento y una burbuja", ha relatado la tiktoker.

"Al final hay un montón de planes, fiestas casi todos los días, es súper buen rollo, o sea, mi día a día es ir a la playa, entrenar, y luego la gente que trabaja, pues se pone a trabajar a partir de las tres de la tarde", ha explicado la creadora de contenido.

"Realmente si puedes teletrabajar vives mucho mejor porque vives más barato, tienes mucha más vida social y estás todo el día haciendo cosas. No es: me levanto, me voy a trabajar, me como una hora de atasco y luego vuelvo a casa a las nueve de la noche", ha asegurado la española.

"No, vida. Aquí la gente se levanta a las seis de la mañana, se va a entrenar, se va a surfear toda la mañana y a las tres de la tarde ya se pone a currar. Hay un balance de vida y disfrute mucho mayor comparado con, por ejemplo, Madrid", ha comentado la tiktoker.

"Y es más, no pretendo que venga más gente, porque esto cada vez está más lleno. Yo vine la primera vez hace tres años y ha cambiado mucho. Cada vez hay más cosas, hay más garitos, hay más restaurantes, hay más cafeterías...", ha contado la española.

"Está súper explotado, pero es verdad que es muy divertido. Si puedo vivir trabajando con sol, mar, entrenando, conociendo a gente, teniendo una vida... Disfruto porque no lo voy a hacer si tengo 25 años", ha concluido la creadora de contenido.