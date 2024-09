Una mexicana explica por qué no confía en los doctores europeos

La usuaria de TikTok Ileana (@ilyy.josephi), una joven mexicana que se encuentra actualmente residiendo en Países Bajos y que ha vivido en varios países de Europa, ha explicado el motivo por el que no confía en los doctores europeos.

La tiktoker ha asegurado en el vídeo, el cual ya ha alcanzado las 400.000 visitas y los 41.000 me gustas, que ya sólo confía en los doctores mexicanos debido a la mala experiencia que ha vivido con la medicina europea en diversos países del continente.

Según ha explicado, Ileana ha vivido en Austria, Alemania y Países Bajos, y durante su residencia en los tres países se ha encontrado fatal, motivo por el que ha acudido a médicos tanto del sistema público como del sector privado.

"En los tres países me he sentido horrible, horrible a un nivel que no me podía levantar de la cama, estaba sin energía...", ha relatado la tuitera, quien ha proseguido contando que lo máximo que le hacían en Europa eran análisis de sangre.

Tras hacerle los análisis de sangre, los médicos de los tres países concluyeron que lo que le pasaba era simplemente que tenía anemia, por lo que el tratamiento era recetarle pastillas de hierro.

"Me mandaban hierro, se me quitaba la anemia, pero al dejarlas me volvía a dar anemia", ha manifestado, además de añadir que, encima, la explicación de los doctores era que tenía anemia porque era latina.

"No estás acostumbrada al invierno, no estás acostumbrada a la comida... Me decían que porque era latina no tenía suficientes nutrientes. Ni un solo doctor de los tres países, ni públicos ni privados, me tomaron en serio", ha censurado.

Sin embargo, todo cobró sentido cuando durante unas vacaciones en México decidió acudir allí a los doctores, quienes tras hacerle bastantes pruebas concluyeron que lo que le pasaba era que tenía una hiperplasia endometrial.

"Básicamente estaba perdiendo un litro y medio de sangre cada mes en mis periodos, cuando lo normal es cuando lo normal es 120 mililitros más o menos", ha explicado la creadora de contenido.

"Así que por eso me traigo mis medicinas de México a Europa", ha confesado la titktoker, quien ha asegurado que cada vez que se va de México se lleva en la maleta todo lo que necesita para su estancia en Europa hasta que pueda volver.

"Cualquier duda o cualquier cosa que tenga le digo a mis doctores de México, o sea yo no vuelvo a pisar un médico en Europa si no es una urgencia y verdaderamente me estoy muriendo", ha concluído.