Una mujer se queja de los niños en el avión: una madre de tres hijos da en el clavo con su respuesta

En las últimas horas ha dado que hablar un vídeo de @lauramendezde en TikTok donde manda un mensaje a padres y madres: "Si no sabéis controlar a vuestros hijos no los llevéis de viaje o no tengáis hijos. Lo que yo no puedo es sufrir que los padres estén mirando el móvil y no estén pendientes de sus hijos".

Este vídeo supera en dos días los 3.000 comentarios y ha llegado casi a 300.000 reproducciones. Lo que también ha tenido repercusión es la respuesta de @mami.de_tres, que a grandes rasgos ha dado la razón en parte a esta queja.

"Tienes toda la razón porque los niños son míos, no son tuyos y me los tengo que comer con patatas yo y no el resto del avión. Si tienes unos unos niños que son movidos te las tienen que ingeniar", ha añadido.

Ha comentado además que cada niño es un mundo y que ella, como madre de tres hijos, sabe que si va a una tienda con uno de sus pequeños tiene que cogerlo de la mano porque puede portarse mal: "La dependienta no tiene culpa de que yo haya decidido tener hijos".

Esta madre ha señalado que una cosa es que el niño esté malo o le estén saliendo los dientes pero "lo que no puede ser es que haya un niño tocándole el pelo a la señora de atrás, dando patadas, llamando a la azafata...".