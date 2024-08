Una norteamericana visita Sevilla y manda un mensaje al resto de España: "No quiero que escuches esto"

La influencer norteamericana @maddies_mundo, conocida por hacer vídeos donde su baza principal son los idiomas, ha querido mandar un claro y nítido mensaje a las personas que viven en el sur de España, concretamente en Andalucía.

"Si no eres del sur de España, por favor, sigue al próximo vídeo. No quiero que escuches esto. Si eres de Madrid, sigue. Si eres de País Vasco, por favor no veas este vídeo. Que se vayan a otra parte", ha empezado diciendo.

Después de dar tres segundos ha comentado que le encanta el acento andaluz: "Me encanta y lo puedo admitir. Yo vivía en Sevilla pero desde entonces me he quedado enamorada del acento andaluz".

Ha añadido que sigue a creadores de contenido andaluces por cómo hablan: "Los sevillanos hacen una cosa que me encanta que cambian la S por la T en las palabras. En vez de decir 'me gusta' dicen 'me guhta'".

Después de repetir varias veces cómo pronuncian algunas palabras ha comentado que "no hay nada más lindo en la vida": "Sé que toda España se ríe de Sevilla y de Andalucía por cómo hablan pero yo lo encuentro tan divertido. Si eres de Andalucía me encanta cómo hablas y quiero que lo sepas".