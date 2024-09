Un periodista mexicano arrasa al decir esto sobre la polémica con Felipe VI

El próximo martes 1 de octubre la Cámara de Diputados recibirá a la nueva jefa del Ejecutivo mexicano. Claudia Sheinbaum recibirá la banda presidencial y lo hará delante de una importante lista de invitados que desató la polémica por la posible presencia del líder de Rusia, Vladímir Putin, y del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

La polémica, que se fue haciendo más grande como una bola de nieve, llegó hasta España. Primero, el Gobierno de México excluyó al rey de España, Felipe IV, y el Ministerio de Asuntos Exteriores español reaccionó de forma inmediata rechazando su asistencia, calificando de "inaceptable" la no invitación al rey.

En las últimas horas se ha viralizado el discurso del periodista mexicano Loret de Mola, por lo que ha dicho sobre este asunto y siendo muy duro con su país. "No me digáis que esto no es una distracción", ha afirmado al principio en el vídeo. "A cinco días de la toma de posesión, con una recesión económica en puerta, una Sinaloa incendiada por una guerra entre narcos, resulta que nos peleamos con España...", ha espetado, diciendo que no es otra cosa que un "recurso desgastado".

Da una vuelta de tuerca y ha hecho mención de la invitación de Sheinbaum al "dictador" Nicolás Maduro, al "dictador" Vladímir Putin y al "dictador" Miguel Díaz-Canel (presidente de Cuba), "pero no al rey de España".

Ha expresado, además, que le parece algo hipócrita que se hayan quejado de monarquías. "La española ha sido garante de la constitución y la democracia de España en el último medio siglo, pero Maduro, Putin y demás no lo han sido", ha dicho enfadado.

Ha rematado recordando, una vez más, la situación de México: "Es una distracción que da para unos días, algo de oxígeno para una toma de posesión que va a suceder en medio de un país convulsionado y con la triste imagen internacional de que México se está volviendo una dictadora por el golpe al poder judicial".