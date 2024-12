Una persona le dice que España está en África y su respuesta es de matrícula de honor

La usuaria de TikTok @wouldyakindly ha dado una respuesta de matrícula de honor a un usuario que, entre otras cosas, le dijo que España está ubicada en África.

En ese comentario, esa persona decía España "no es un país europeo blanco", que no se convirtió en un país europeo hasta los años 80 y que, de hecho, todavía está ubicada en África porque puedes ir de un paso desde Marruecos.

"Ni una sola parte de este comentario es correcta", empieza diciendo la usuaria en su respuesta.

"¿Estás diciendo que España no es un país europeo blanco? ¿España no se convirtió en país europeo hasta los 80? España se unió a la UE en 1986, pero estar en la UE no te convierte en país europeo. ¿Adivina qué? Noruega, Liechtenstein y Suiza no son parte de la UE", subraya.

Luego señala en un mapa dónde están esos países: "Eso es Suiza, entre Francia e Italia. La parte más divertida es que intentas decir que podrías poner un pie en Marruecos y otro en España. Bueno, al menos que seas un gigante... ¿Quién puede cruzar el estrecho de Gibraltar sin piernas gigantes?".

"De hecho, España no está conectada en absoluto con África. Suspendiste tantas clases de historia y geografía", critica.

En los comentarios, un usuario subraya: "Ser blanco es un concepto estadounidense. La mayoría de los países del mediterráneo como Grecia, Italia o España son una mezcla de etnias porque han pasado muchísimas civilizaciones por esos países".

Otro pregunta: "¿Por qué los estadounidenses son tan inflexibles en sus comentarios ignorantes? ¿Nadie les dijo que se callaran, escucharan y aprendieran?".