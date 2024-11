Una persona en silla de ruedas cuenta cómo es un viaje en el metro de Madrid: hace esta reflexión

Iván, un usuario de TikTok que va en silla de ruedas y que se llama en esta red social como @elgutisobreruedas, ha contado cómo es un viaje en el metro de Madrid cuando el ascensor de salir del anden no funciona.

"Si usas silla de ruedas y no funciona el ascensor del metro os voy a contar cómo es la situación. Estaba en Plaza Castilla y no podía salir del andén, así que me tuve que ir a Mirasierra, que es la estación adaptada más cercana", afirma Iván.

"Esto no es muy frecuente, pero las personas que trabajan en mantenimiento tienen que estar más pendientes porque a veces tardan meses en arreglarlo. Me he tenido que ir a Mirasierra a ver si funciona y cambiar de anden para volver a Plaza Castilla y poder salir en ese ascensor", asegura.

Mientras hace un viaje por la estación de Mirasierra para coger el metro de vuelta a la céntrica Plaza Castilla, acaba haciendo una confesión: "Me muevo mucho en transporte público y no es la primera vez que me pasa que hay un ascensor estropeado, vuelvo la semana que viene y no está arreglado. Estoy tardando 30 minutos extra".

Iván apunta, además, que las personas en sillas de rueda, cuando están mucho tiempo sentados, les duele el cuerpo: "Para nosotros es un poco martirizante, por lo menos para mí que tengo dolores neuropáticos muy fuertes".

El viaje en total le ha costado más de una hora cuando tendría que haber tardado 30minutos. Así finaliza el vídeo: "Madrid está bastante adaptado para personas en sillas de ruedas, aunque el problema es la falta de personal de mantenimiento para que arreglen este tipo de averías, pasa en el metro y en los autobuses con las rampas".