Una profesora española en EEUU responde a si es más fácil aprobar allí o aquí: ojo, hay sorpresa

La usuaria de TikTok @elchoudero, que es estudiante y profesora de inglés en EEUU, ha dado una argumentada respuesta a la pregunta de dónde es más fácil estudiar, si en España o en EEUU.

"En mi opinión, el sistema universitario es súper diferente en los dos países. En EEUU hay un montón de trabajo diario, hay tareas, exámenes, proyectos, exámenes finales. Incluso en algunas asignaturas te exigen asistir a eventos fuera de clase. Vamos, que siempre estás liado con historias", explica.

En cambio, dice que "en España, aunque también hay algún trabajo que otro, la mayor parte de la nota o un porcentaje muy grande de ella te la juegas en el examen final".

"Otra cosa que he notado es que aquí, en EEUU, las notas están súper infladas, lo que no quiere decir que sea muy fácil sacar una A, que es la nota máxima. En España, sin embargo, los profesores son mucho más duros y si te pueden meter un hachazo te lo meten, pero bien metido", lamenta.

"Entonces, en España es mucho más difícil conseguir una buena nota y aquí en EEUU hay muchísimo trabajo a diario que lo puede hacer más difícil, pero al menos puedes ver tu recompensa de he trabajado todos los días pero tengo mi buena nota", subraya.

Por eso, saca una conclusión: "A mí honestamente me gusta más este porque eso de tener todos los días en algo me ha hecho aprender un montón y en España ponerme dos semanas antes de estudiar un examen más lo que aprendíamos en España... no disfruté yo mucho de mis estudios en España".