Una profesora estalla y provoca un debate nacional: "Nunca me había pasado esto, es muy heavy" 

La usuaria de TikTok @laurimathteacher, que es profesora, ha provocado un debate nacional, con decenas de miles de reacciones y comentarios, tras la reflexión que hecho después de corregir unos exámenes.

"Exámenes de Primero de Bachillerato de Ciencias y estoy entre decepcionada, triste, enfadada... no sabría definir bien mis sentimientos ahora mismo, pero lo que no puede ser que en un Primero de Bachillerato, en un examen final de todo haya puesto por lo menos cuatro o cinco ceros. Llevamos tres meses dando materia y no saben nada", se lamenta.

"¿Eso cómo puede ser? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿El problema lo tiene ellos, lo tengo yo, el sistema educativo? ¿Sabéis cuál creo yo que es uno de los principales problemas? Que los alumnos vayan pasando con todas sus materias suspensas, que por imperativo legal siguen pasando cursos, son base, sin tener los conocimientos, se te va haciendo una bola que acabas 4º de la ESO y no tienes ni idea de muchas materias", reflexiona.

En opinión de la docente, "hay un nivel que es vergonzoso": "¿Cuánto más tenemos que bajar el nivel? Porque cada año que pasa hay que bajar el nivel porque si no, no pasan, y como lo importante ahora es que pasen porque es importante para que aparezcan en la listas cuántos han promocionados...".

"Como profesor te hace sentirte un poco fracasado, decir: esas notas, ¿tan mal lo he hecho? Nunca me había pasado. A lo mejor tenía un suspenso o dos, pero con un cuatro y pico, pero que casi la mitad de la clase suspenda y con ceros y pico. Esto es muy heavy. y cada año peor", ha criticado.

Entre las reacciones destaca la de un usuario que señala: "Si hay tantas malas notas, no creo que sea por los alumnos 🥹". Y a ese han respondido otro: "En mi curso la verdad el 80% de alumnos tiene un promedio deficiente, y no es por el profe, sino porque no prestan atención y no tienen ninguna intención de hacerlo, lamentablemente".

Otra persona señala: "Un cero es difícil de sacar. Incluso más que un 10. Un tres , un cuatro... Pero un cero es un fracaso del sistema educativo, no del alumno".