Una semana en Puerto Rico le basta para sacar una reveladora conclusión sobre su opinión de los españoles

El creador de contenido Nacho Barrueco, cuyo contenido se fija mucho en los viajes por el mundo, una práctica en tendencia, ha pasado una semana en Puerto Rico y esos días ya le han bastado para sacar una reveladora conclusión, especialmente ahondando en su relación con España.

"Estoy en un pueblo perdido y me he puesto a reflexionar, llevo ya una semana y qué a gusto estoy", ha expresado al principio del vídeo (@nachobarrueco_), que ha acumulado más de 274.400 visualizaciones y casi 30.000 'me gusta'.

Ha ido directamente al grano describiendo a los puertorriqueños: "Qué buenos son, qué humildad, qué bondad... ¡Son tan puros!". Lo que le ha encantado de los especialmente es que siempre están dispuestos a ayudar, estando a disposición del prójimo.

Lo compara con España, en la que "somos muy buenos, pero este es otro nivel". Además, ha relatado que también ha conocido a personas de otras partes de Latinoamérica que tienen la misma forma de ser: "Un encanto". No se ha olvidado tampoco del lugar en el que ha estado, "lo bonito que es, lo frondoso, las playas que tiene, se junta con la gente, una cultura parecida a España".

"Cuando les dices que eres de España se le saltan las lágrimas porque te ven como a un hermano", ha concluido, diciendo que se ha sentido como en casa y que se ha convertido en uno de sus países favoritos.