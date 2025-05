Una argentina cuenta en qué consiste esta costumbre española que le deja totalmente descolocada

La usuaria de TikTok Nadine (@nadine.cifre), una chica argentina que está actualmente viviendo en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando cuál es la costumbre española que la ha dejado totalmente descolocada.

"Una cosa que me flasheó un montón de vivir en España es que acá el almuerzo es como una comida que vos haces más o menos tipo a 12 del mediodía", ha manifestado la argentina.

"Y no es una comida grande, grande, sino que es como un tapeo o algo así, chiquitito. Y después, lo que nosotros argentinos llamamos almuerzo, acá es comer", ha explicado la usuaria.

"Entonces, ponele, vos te encontrás con alguien y decís: '¿nos juntamos a almorzar?'. Y tú decís: '¿Eh? ¿Tipo 12? No'. Pero vos le decís 'nos juntamos a comer' y entienden que es comer tipo tres de la tarde, comida. Comida power", ha relatado Nadine.

"Y yo como Argentina estoy acostumbrada también a decir 'me junté a comer' a la noche, a la cena. Y si yo a alguien no sé, son las 6 de la tarde, y le digo 'che, ¿comemos hoy? ¿Comemos algo a la noche?', me miran como diciendo: la comida es a las tres de la tarde. Así que nada, datos", ha concluido la usuaria.