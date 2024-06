Una siesta por 500 euros: esto es lo que te puede pasar si te quedas dormido en una cafetería

La usuaria de TikTok Ale (@alesrlafita) ha subido un vídeo a la red social en el que se puede ver como ella misma es la víctima de una ocurrente broma tras quedarse dormida en una terraza de Logroño.

"POV: Te quedas dormida en una terraza y te despiertas con gente totalmente desconocida", es el texto con el que se inicia el vídeo, en el que se puede ver como la usuaria, que en primera instancia está totalmente dormida, se despierta descolocada y rodeada por un grupo de gente que no conoce.

Pero la broma todavía va más allá cuando la chica, aún tratando de reconocer algunas de las caras de su alrededor y de entender lo que está ocurriendo, tiene que recoger la cuenta que le acerca la camarera, con una cifra ni más ni menos que de 500 euros.

Al llegar la cuenta, toda la plaza de Logroño empieza a aplaudir y a ella no le queda otro remedio que reírse ante esta situación tan heavy que le está tocando vivir. Y, todo esto, como consecuencia del agotamiento después de una despedida de soltera.

"Me quedé dormida en una terraza destrozada por una despedida. Cuando me levanté estaba rodeada de gente desconocida y me habían dado una cuenta de 500€", ha contado la afectada en la red social.

Además, ha añadido que las personas que se pusieron en la mesa con ella para hacerle la broma realmente no se conocían entre ellos, pero habían querido participar en la broma cuando ella despertara.

Para colmo, sus amigas estaban escondidas grabándolo todo y no sólo las personas de la mesa sabían lo que pasaba, sino que "el restaurante y toda la plaza de Logroño estaban compinchados".

El gracioso vídeo ha conseguido ya más de 2,6 millones de visualizaciones y 180.000 me gustas en menos de 24 horas, por lo que si algo es seguro es que a las amigas les quedará guardado el recuerdo de esta despedida para la posteridad.