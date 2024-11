Una tarta que trae cola: esto es por lo que esperan centenares de personas en el centro de Madrid

El usuario responsable de la cuenta de TikTok Radio Hora (@radiohora_) ha subido un vídeo a la red social enseñando lo que se ha encontrado al ir con el coche por el centro de Madrid, concretamente por le Barrio de Salamanca.

"Cola alucinante en pleno barrio de Salamanca, en Madrid. Cientos de personas, por no decir casi miles", ha empezado el usuario mientras grababa la interminable cola desde su coche.

"Concretamente en Núñez de Balboa y ahora vamos ahora a girar para la calle Ayala, y es que sigue habiendo un montón de gente, es alucinante. Fijaos, por la calle Ayala la cola sigue, pero vamos a dar la vuelta por la calle Velázquez, donde hay más", ha proseguido el conductor.

"Hay gente joven, gente menos joven... pero mucha gente joven, la verdad", ha comentado el usuario, sin entender muy bien la situación: "Aquí tiene que haber algún famoso, algún deportista, algún cantante, algún grupo, algún actor... no sé, alguien famoso que esté aquí, ¿no? Para poderse sacar una foto con él para hacer un autógrafo".

"¿Y a dónde va a parar toda esta gente? Yo lo he preguntado y cuando me lo han dicho he flipado", ha puntualizado antes de resolver el misterio: "Aquí acaba la cola, en una tienda que se llama Álex Cordobés", ha apuntado.

"Resulta que por lo visto es que venden una tarta de queso que es edición limitada y por eso hay tanta gente para comprarla", ha concluido el conductor, impactado ante la devoción de tanta gente con este producto.

Por su parte, en la sección de comentarios han dado más información: "Yo te lo explico, es por una tarta que ha sacado un influencer: Nil Ojeda"; "Es que venden una tarta que puede tener dentro una llave secreta".

Sin embargo, la mayoría de los usuarios no están muy convencidos. "Yo no tuve paciencia y adelante el vídeo, como para hacer esa cola por una tarta"; "No hago esa fila ni que sea gratis"; "Como se les podría explicar esto a los extraterrestres".