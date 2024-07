Una uruguaya que vive en España cuenta lo que le dijo una señora al verle este tatuaje 

La tiktoker uruguaya @emi_grando lleva un tiempo viviendo en España y de vez en cuando cuenta situaciones curiosas que ha vivido con personas autóctonas. En esta ocasión ha narrado lo que le pasó con una mujer que le vio el tatuaje que llevaba en el cuello.

Ha explicado que se hizo en el cuello el sol de la bandera de Uruguay y una señora le dijo que por qué se había tatuado el sol del tarot. Ella le dijo que no era el sol del tarot, que era el de la bandera de país pero parece que la explicación no le cuajó.

La señora buscó en Google la carta del tarot y le dijo que ese era su tatuaje: "Le dije es un sol que significa la libertad". A lo que la mujer le respondió que si nunca se había fijado en que las banderas de América Latina "tienen todas aspectos de la naturaleza porque hay muchas religiones de la Pachamama".

La joven uruguaya le tuvo que explicar que la bandera no tiene ningún símbolo religioso porque es un país laico: "No me consta que haya este tipo de religiones y que las banderas sean por ese tipo de religión".

La señora le contó que había viajado a Perú y que en una "pirámide indígena" había visto símbolos del tarot y que esos símbolos habían nacido de religiones que creían en la naturaleza y que le sorprendía que ella, como uruguaya, no lo supiese.