Unai Sordo (CCOO) da una demoledora respuesta a Manolo Lama tras sus palabras sobre los becarios

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), ha dado una demoledora respuesta al periodista Manolo Lama tras unas declaraciones sobre los becarios que ha hecho en una entrevista y que están trayendo mucha cola.

Lama ha afirmado que a los becarios de ahora "los mataría" porque "lo primero que te preguntan, no todos evidentemente, cuánto van a ganar, qué horario van a tener y qué días van a librar".

"Pero, vamos a ver, cómo se come esto", se ha quejado el periodista, que ha afirmado que esos jóvenes están "ante la oportunidad de su vida": "Muerde, agarra el bocado como un león y no lo sueltes bajo ningún concepto. Que luego no puede ser, pues no puede ser, pero no des facilidades para que te larguen".

También ha contado que tuvo un becario en la SER que había ido a cubrir un acto y que le llamó a las 21.00 porque no había terminado. Él le respondió: "Ya sabes, ahí hasta que acabe".

"Y me dice, 'es que he quedado con mi novia'. Y le digo, pues elige chico, tu novia o el curro. Pues se fue con la novia. Se fue con la novia. No le gustaría mucho esto", ha dejado caer.

Tras ello, Unai Sordo ha respondido: "Todo lo que no tiene que ser la empresa, todo lo que no tiene que ser la formación, todo lo que no tiene que ser la vida".