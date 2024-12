Un experto en comunicación intercultural analiza lo mejor y lo peor de los españoles en el trabajo

El creador de contenido Kei van Dam (@manofnoww), un experto en comunicación intercultural ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok analizando los estereotipos sobre los habitantes de varios países, entre ellos España.

"Estoy obsesionado con cómo las personas y los países son estereotipados en el mundo; y así es como son los estereotipos de algunos países en el contexto empresarial", ha comenzado el tiktoker el vídeo.

Como fortalezas de los trabajadores españoles el experto ha señalado el idealismo, la imaginación y la calidez humana. "Los españoles son personas tan idealistas... y también yo añadiría que están llenos de energía", ha apuntado el especialista.

"Quiero decir que si tienes un compañero de trabajo, un amigo o una pareja español, ellos son los más energéticos siempre. Tienen siempre energía, son siempre positivos... me encanta", ha añadido el comunicador.

Aunque no todo son flores. Como puntos flacos de los trabajadores españoles ha apuntado: "No son buenos para planificar y no son personas muy pacientes con los detalles".