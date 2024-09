Unos españoles cuentan la estafa de un conductor de VTC en Francia: "Se aprovechan de los turistas"

La creadora de contenido Natalia Osona (@nataliaosona), que cuenta con casi medio millón de seguidores en TikTok, ha viajado con su pareja a París y, a la hora de pedir un servicio de coche VTC, ha relatado que el conductor ha protagonizado una estafa que dicen que pasa mucho con los turistas.

"Acabamos de sufrir nuestra primera estafa en París, me siento supertonta ahora mismo", ha afirmado al principio del vídeo, acumulando más de 100.000 visualizaciones y 2.600 'me gusta'.

Ha contado que no ha sido la aplicación en sí, sino el propio conductor. Al pedir el servicio y pagar de forma telemática con la tarjeta bancaria, todo estaba correcto hasta que se han subido y el conductor les ha dicho que debían pagarle en efectivo, ya que en el teléfono no salía que el pago estuviera hecho.

"Se ve que hay un 'bug' y no sale que está pagado, se ha aprovechado de esa situación y decirme que le pague en efectivo, eran 20 euros, pero no me apetece que timen a nadie, es una vergüenza", ha expresado, diciendo que se ponen a gritar para tensar la situación y que aceptes.

"Nos han cobrado 20 euros en tarjeta y en efectivo, tened mucho cuidado", ha rematado Natalia. El vídeo ha tenido decenas de comentarios con opiniones de todo tipo, desde los que dicen que tendrían que haber revisado bien el pago hasta los que han criticado lo mucho que se aprovechan de los turistas.