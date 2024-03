Va a Barcelona, pregunta a los catalanes si la ciudad es peligrosa y esto es lo que le dicen

El usuario de TikTok @ppejimenezz ha contado en una nueva publicación que, cuando va a Barcelona de viaje, le gusta preguntar a la gente si realmente la ciudad es peligrosa.

"Ahora es algo muy popular, ¿no?", ha manifestado en el vídeo, que ha acumulado más de 158.000 visualziaciones y 8.000 'me gusta' en apenas unos días.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Me hace gracia porque siempre que le pregunto a alguien que es catalán me dice que eso es una mentira, que se lo están inventando los políticos para menospreciar a Barcelona para que la gente no venga", ha contado.

Sin embargo, a los que viven en Barcelona pero no son de ahí, como a un conductor de Uber que nació en Alicante pero que está viviendo desde hace 20 años en la ciudad catalana, le ha dicho que sí. "Dice que es muy peligroso la zona del Raval, que el centro es súper peligroso, te pegan y te roban", ha afirmado.

"Me sorprende mucho porque son como las dos diferencias y yo no me entero de nada", ha rematado. En los más de 800 comentarios ha habido un gran debate, entre los que viven en Barcelona y nunca les ha pasado nada, los que dicen que es normal que sea peligroso si van por los barrios más "chungos" y los que directamente afirman de que "sin ninguna duda".