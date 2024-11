Va por la calle y un anciano la llama para decirle una frase que no olvidará nunca

La creadora de contenido Claudia García (@clauudia_garciaa) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando una anécdota absolutamente surrealista que le ha pasado al encontrarse en la calle con un anciano.

"No tiene nombre lo que acabo de vivir en la calle. Estoy shockeada", ha comenzado el vídeo la influencer, el cual ha alcanzado ya los 2,4 millones de visualizaciones, 488.000 me gustas y 2.400 comentarios.

"Estaba yo saliendo del metro y me llama un señor mayor que iba en taca taca. Pienso que necesitará ayuda y yo, buena samaritana, me acerco", ha relatado la tiktoker, justo antes de revelar que al aproximarse, el señor le da la mano.

Pero la sorpresa llega cuando al dársela, el anciano no le suelta la mano y se la coge aún más fuerte para, acto seguido, lanzarle la siguiente frase: "Por muy guapa y lista que seas, los pelillos se te mojan cunado meas".

Tras esta impactante situación, la creadora de contenido le ha contestado con una risa desconcertada y un buenos días. "Me he quedado traumada. ¿Qué me acaba de pasar?", ha concluido la influencer.

"Cuando sea vieja hare ese tipo de cosas para asustar a la gente"; "Era un cuñado en sus últimos años"; "Me he quedado taki taki rumba", han comentado algunos de los usuarios de la red social.