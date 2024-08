Va por las calles haciendo el "test del español de sangre": un experimento que dice mucho

El popular creador de contenido Juan Beato (@juanbeeaato), conocido por sus virales vídeos de humor, con más de medio millón de seguidores, ha subido una nueva publicación en la que ha ido por las calles haciendo el "test del español de sangre", pero con varios matices a apuntar.

El entrevistado era un hombre y, de repente, han aparecido dos jóvenes, que eran cómplices de Juan Beato. En cada pregunta difícil que hacía este sobre España, ambos respondían bien, sabiendo ya las respuestas.

Preguntándose la gente por qué estaba preparado, no era otra cosa que jugar o experimentar con los estereotipos prejuicios de las personas, ya que sus amigos no tienen la apariencia física típica que se le viene uno a la mente de un español, pues muchos pensarían que por no parecer españoles, no sabrían nada del país.

Han respondido sobre el ganadero que comenzó la Revolución Agracia, el largometraje español más laureado de la historia, el primer encuentro de la liga de fútbol español, la cantidad de parques nacionales que hay en España. El hombre no ha sabido responder a muchas, ya que son algo complejas, y se le ha visto altamente sorprendido porque ambos jóvenes han respondido bien y a la primera.