Va a hacer un pago en el banco con un 1,20 euros en la cuenta y lo que le dicen es tremendo

La subida de precios en la cesta de la compra o en el alquiler y la compra de viviendas sigue perjudicando a muchas familias en España que lo intentan todo con tal de llegar a final de mes.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió hace unos días que España está entre los países que más poder adquisitivo pierden respecto al precio de los alimentos. En su estudio, la institución aseguró que la cesta de la compra se revalorizó casi un 14% más que los salarios, entre 2019 y 2024.

Hay personas como la usuaria @carmenvvilar que deciden compartir el dinero que tienen en su cuenta bancaria en redes sociales. En primer lugar, ha hecho una captura del saldo que le seguía quedando, 1,20 euros. "Estamos a 4 de octubre", ha señalado.

Pero, en esa situación, ha tenido que ir al banco a hacer un pago de su matrícula y, tras salir del local, no ha dudado ni un segundo en contar en la red social X la situación que ha vivido.

"He ido al banco a pagar la modificación de la matrícula y me dice la chica: pero en efectivo, ¿no? Porque en la cuenta no tienes mucho. 😭😭😭 Que vergüenza", ha señalado. El tuit se ha hecho muy viral en las últimas horas, con más de 3.000 me gusta, en poco más de un día.