Va a pedir un mechero en una terraza y a quién se lo pide lo deja flipando: "No doy crédito"

Amaia Romero es la artista del momento en el panorama musical español. Tras su actuación en el final de su entrevista del pasado jueves en La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, la cantante navarra no ha dejado de recibir elogios y felicitaciones por parte de todo el mundo.

La artista consiguió sorprender a la audiencia con una interpretación del tercer single de su nuevo álbum, Tengo un pensamiento, en un plano secuencia, que empezaba en el sofá donde hacía la entrevista y terminaba en los exteriores del teatro.

Para esta canción, que necesitó de tres días de ensayo, participaron además de la propia Amaia 13 músicos, 24 coristas y 40 figurantes. Desde entonces, la artista ha sido tendencia en redes sociales.

Además, en las últimas horas, también se ha compartido mucho el tuit que ha publicado el usuario de X @___aaddrriiaann, un joven que fue a pedir un mechero mientras estaba tomando una cerveza en una terraza y se encontró con Amaia.

"Estaba tomándome una cerveza, me había quedado sin mechero, le pido a la mesa de al lado y Amaia me deja su mechero. Yo no doy crédito", contó en un tuit en el que añadió una imagen de los dos.

La publicación de Adrián se ha hecho viral con más de 300.000 reproducciones en pocas horas y más de 11.000 me gusta.