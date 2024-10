Va a repostar gasolina en Bolivia y le dicen que no: el motivo la deja a cuadros

La usuaria de TikTok @yessitapia.pe ha ido de vacaciones desde Argentina y Perú, pero en el trayecto tuvo que parar en Bolivia. Se ha mostrado ampliamente sorprendida por lo que le ha pasado al ir a echar gasolina y el empleado negarse a repostarla.

El motivo ha sido más bien lo que ha terminado de dejarle a cuadros. "Vengo de turismo, no encontrábamos combustible porque nadie nos lo quería reportar, en Bolivia no lo venden al extranjero", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado 1,2 millones de visualizaciones y 50.000 'me gusta'.

"El señor miró la matrícula y nos dijo que no, que estaban peleados con los argentinos, pero le dije que era peruana, pero decía que no, no y no, que no repostaban a los extranjeros", ha relatado. Esto les preocupó muchísimo, ya que no podían seguir sin gasolina, y tuvieron que buscar combustible ilegal.

"Una señora se apiadó de nosotros y nos vendió combustible, no sé por qué repostan solo a los que tienen carnet boliviano, no sé cuáles son sus reglas, pero imagínense que queremos hacer turismo", ha rematado la mujer.

Ha generado cierta disputa en los comentarios entre argentinos y bolivianos: "Tienen una especie de resentimiento al extranjero".