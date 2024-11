Va a un supermercado de Canarias y alucina con el producto que venden allí que en la Península no

El usuario @josefoodvibes se ha mostrado alucinado, y maravillado, por algunos productos que ha encontrado en los supermercados de Canarias que nunca había visto en la Península.

"Se me ha ido la olla, me he gastado 50 euros en productos que no tenemos en la Península", dice antes de mostrar varios sabores de natillas de lo más peculiares. Las primeras que enseña son unas natillas Danet "sabor cubanitos": "Huele increíble. ¡Bua! El sabor como que no encaja con el rosa. Está buenísima, tú. Le doy un ocho".

Luego pasa a unas natilla de Kalise de sabor pistacho: "¡Ah! El olor no huele a pistacho puro. Me jode una barbaridad esto, pero no sabe a pistacho. Un tres o un cuatro".

A continuación le toca a las natillas Danet de caramelo: "Huele a caramelo, rollo caramelo Solano, puro caramelo. Está buena. Un siete".

Y para el final reserva las natillas de ambrosía de Kalise, de las que dice que no le encantan porque "tiene un sabor muy edulcorado": "Mucho mejor comerte la ambrosía a bocaditos y ya está. Un seis".